موعد حفل تامر عاشور بمهرجان الأوبرا الصيفي

تستضيف دار الأوبرا المصرية المطرب تامر عاشور لإحياء حفل غنائي كبير، ضمن فعاليات المهرجان الصيفى بالمسرح المكشوف، وذلك يوم الجمعة الموافق 14 يونيو، في تمام الساعة الثامنة مساءً.



ومن المقرر أن يقدم عاشور خلال الحفل

باقة من أروع أغانيه التي تتنوع بين القديم والحديث وتشعل جمهوره بالحماس، منها "ليه بيفكر، عشت معاك حكايات، تسلم، وقت الوداع، أجمل حلم، خدها كلمة"، بالإضافةلأغاني ألبومه الجديد "أيام".

يذكر أن آخر أعمال تامر عاشور ألبوم "أيام"، الذي طرحه عبر موقع يوتيوب محققًا نجاحًا كبيرًا، ويضم 12 أغنية وهم: "ماشوفناش خير، من غير ماحكيلك، قولوله سماح، ما تختلفيش، في بالي، بقالي زمان، مرة، خلصانة الحكاية، أيام، حبيبي أنت حبيبي، ده حكاية".