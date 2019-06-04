تستضيف دار الأوبرا المصرية المطرب تامر عاشور لإحياء حفل غنائي كبير، ضمن فعاليات المهرجان الصيفى بالمسرح المكشوف، وذلك يوم الجمعة الموافق 14 يونيو، في تمام الساعة الثامنة مساءً.
باقة من أروع أغانيه التي تتنوع بين القديم والحديث وتشعل جمهوره بالحماس، منها "ليه بيفكر، عشت معاك حكايات، تسلم، وقت الوداع، أجمل حلم، خدها كلمة"، بالإضافة
ومن المقرر أن يقدم عاشور خلال الحفل
يذكر أن آخر أعمال تامر عاشور ألبوم "أيام"، الذي طرحه عبر موقع يوتيوب محققًا نجاحًا كبيرًا، ويضم 12 أغنية وهم: "ماشوفناش خير، من غير ماحكيلك، قولوله سماح، ما تختلفيش، في بالي، بقالي زمان، مرة، خلصانة الحكاية، أيام، حبيبي أنت حبيبي، ده حكاية".
كانت هذه تفاصيل خبر موعد حفل تامر عاشور بمهرجان الأوبرا الصيفي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.