مسار إجباري تحيي حفلًا غنائيًا في دار الأوبرا

يستعد الفريق الغنائي الشهير لإحياء حفل غنائي في دار الأوبرا المصرية على المسرح المكشوف، يوم الأربعاء الموافق 12 يونيو، وتم تحديد سعر التذكرة بقيمة 160 جنيهاً. 12 يونيو، وتم تحديد سعر التذكرة بقيمة 160 جنيهاً. يذكر أن "مسار إجباري" قد طرح آخر ألبوماته الغنائية في العام الماضي بعنوان" الألبوم" والذي ضم 10 أغنيات ومنهم"نهايات الحكاوي، كائن فضائي، فاكرة، مساومات، ماتحاسبش"

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