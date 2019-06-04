فن ومشاهير

أنغام تحتفل بعيد الفطر في الكويت

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تستعد الفنانة أنغام لإحياء حفل غنائي في الكويت، ضمن فعاليات الاحتفال بعيد الفطر المبارك، وذلك في معرض الكويت الدولي.

ومن المقرر أن يقام الحفل يوم الجمعة الموافق 7 يونيو، ويشاركها الحفل المطرب الخليجي مطرف المطرف، هذا بالإضافة

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إلى حفلها في يوم السبت الموافق 6 يونيو، في العاصمة الرياض، ضمن فعاليات احتفالات المملكة بعيد  الفطر المبارك، ويشاركها المسرح الفنان رابح صقر.

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