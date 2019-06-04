أنغام تحتفل بعيد الفطر في الكويت

تستعد الفنانة أنغام لإحياء حفل غنائي في الكويت، ضمن فعاليات الاحتفال بعيد الفطر المبارك، وذلك في معرض الكويت الدولي.
ومن المقرر أن يقام الحفل يوم الجمعة الموافق 7 يونيو، ويشاركها الحفل المطرب الخليجي مطرف المطرف، هذا بالإضافة
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