كتب امير فتحي في الثلاثاء 4 يونيو 2019 12:56 مساءً - يبدو ان الفاشينيستا السعودية سارة الودعاني تحاول إشهار جميع افراد عائلتها بنشر صورهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
فكما نشرت فيديوهات سابقا لكل من إشقائها وزوجها وابنها، أرادت هذه المرة ان تنشر فيديوهات لشقيقاتها.
لكن المفاجأة ان شقيقاتها رفضن الاستجابة لها ولم يقبلن ان يظهرن وجوههن.
فقد ظهرن شقيقات الودعاني في فيديو دون ان يظهرن وجوههن بينما كانت تقول: “ما يحبون يعطون وجه يا عالم يعني ما تبغون تصيرون مشهورات”.
ويبدو ان احد شقيقاتها ردت عليها بطريقة لم تعجبها فقالت “يعني تسيبيني انت؟”.
كانت هذه تفاصيل خبر سارة الودعاني لشقيقاتها: “ما تبغون تصيرون مشهورات؟”… شاهد ردة فعلهن! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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