منة جلال تعود للجيم بعد زيادة وزنها في رمضان.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

قررت الفنانة المصرية منة جلال أن تعود سريعا إلى الجيم للمارسة الرياضة بعد أن اكتسبت وزنا زائدا في شهر رمضان الكريم.

منة جلال شاركت جمهورها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، في صورة لها من داخل الجيم بملابس الرياضة، حيث كتبت معلقة: «رمضان خلص ونرجع للدايت بقى والجيم هتقضوا الهيد فين».

Advertisements

جمهور الفنانة منة جلال طمأنها بأنها لم تكتسب وزنا بشكل كبير، وتغزل فيها من خلال عدد من التعيلقات عبر حسابها الخاص.

منة تعاقدت مؤخرا على بطولة فيلم «الهجام»، مع الفنان المصري أحمد عبدالله محمود، أحمد عبدالله محمود، نهى عابدين، عمر الشناوي، وائل عبدالعزيز، محمود فارس، منة جلال، دعاء رجب، محسن منصور، إنتاج أحمد السرساوي، إخراج مرقس عادل.

وكانت أحر أعمال منة فيلم “اللعبة الأخيرة”، والذي يعد أول فيلم قصير يعرض على موقع يوتيوب ويستعرض الفيلم فكرة الخيانة الزوجية بشكل مختلف، ومن المقرر أن تقوم الشركة المنتجة للفيلم بعرضه في أكثر من مهرجان.