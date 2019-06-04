ناجي اسطا يعتذر من زوجته لهذا السبب

حلّ النجم ناجي اسطا ضيفا مع محمّد قيس ضمن برنامج “انت قدّا” على شاشة الـ mtv.

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مواضيع عديدة طرحها “قيس” على الأسطا فيما يتعلّق بالعمل الفني وحياته الشخصية، الا انه ما كان لافتا هو سؤال قيس “ممّن يعتذر اسطا اليوم؟”، وذلك بعد ان طرح الاخير اغنية بعنوان “بعتذر” وحقّقت نسبة نجاح كبيرة، ولازال يحصد نجاحها حتى اليوم.

بدوره، لم يتردّد اسطا في الاجابة عن هذا السؤال، حيث كان جوابه “مهضومًا” وصريحًا، اذ أشار الى ان عيد ميلاد زوجته ديانا صودف في اليوم نفسه من تصوير المقابلة، ما اضطر اسطا ان يتركها لبعض الوقت من أجل حضوره الى البرنامج، لذا قال انه بعتذر من زوجته لأنه تركها في يوم ميلادها، بالإضافة الى تحمّلها له في أوقاته الصعبة بعمله بسفره ببعض الهفوات التي قام بها. وشدّد أن لديه الجرأة في الاعتذار.

وعندما طلب قيس ان يهدي ناجي زوجته أغنية، قدّم الاخير أغنية “الكلمة كلمتك” وهي التي كان طرحها في وقت سابق وحصدت نسبة مشاهدة عالية على قناة الاسطا عبر موقع يوتيوب.