حسين الجسمي يعايد الجمهور بأغنيتين وحفلين

عايد سعادة الفنان حسين الجسمي “السفير المفوض فوق العادة” الجمهور الخليجي والعربي من خلال طرح أغنيتين جديدتين، وحفلين جماهريين بمناسبة قدوم عيد الفطر المبارك، وإنتهز الفرصة ليقول للجميع: “كل عام وأنتم بخير.. أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليُمن والبركات”، مؤكداً سعاته بتواصله المباشر دائماً مع الجمهور من خلال جميع وسائل التواصل الإجتماعي والإعلام العربي وفي جميع المناسبات الإحتفالية والإجتماعية.

حملت الأغنية الأولى عنوان “عيدك بلمبارك” أشعار معالي الدكتور مانع بن سعيد العتيبة، ورؤية والحان وغناء حسين الجسمي، وتوزيع موسيقي زيد عادل، ومكساج وماستر المهندس جاسم محمد.

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الأغنية الثانية حملت عنوان “بوجه السنين” وتعاون بها الجسمي مع كلمات “أمنيات”، والحان بدر الشعيبي، وتوزيع علي المتروك، ومكساج وماستر صهيب العوضي، وتحمل أسلوباً غنائياً مختلفاً في الكلمة واللحن والتوزيع والأداء.

الى جانب ذلك سيحتفل حسين الجسمي مع الجمهور بالمملكة العربية السعودية “حفلات العيد بالسعودية”، بمدينة الدمام يوم الأربعاء الموافق 5 يونيو الجاري، في مركز أرض المعارض بالخُبر يشاركه بها الفنانة أصالة نصري، ليتوجه في اليوم التالي الموافق يوم الخميس الموافق 6 يونيو 2019، الى عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة أبوظبي، في إحتفالية “هلا بالخليج” يرافقه بها الفنانة بلقيس أحمد والفنان عيسى المرزوق، وذلك في مركز أبوظبي الوطني للمعارض – أدنيك.