فنّانون يكشفون عن أوّل "عيديّة" حصلوا عليها في عيد الفطر!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشف عدد من المشاهير في الوطن العربيّ، عن أوّل عيديّة، تحصّلوا عليها من عائلاتهم، في بلدانهم، بمناسبة عيد الفطر المبارك، وعلى ماذا أنفقوها.
الفنّانة التّونسيّة، سامية الطرابلسي، عادت بالذّاكرة إلى الخلف، في لقائها مع "فوشيا"، حيث أكّدتْ، أنّها لم تتذكّر جيدًا المبلغ، ولكنّه لم يتعدّ (1) دينار تونسي، اشترتْ به الحلوى.
فيما قالت الفنّانة المصريّة، ألفت عمر، إنّ أوّل عيديّة حصلتْ عليها، كانت 10 قروش، أو 25 قرشًا، مشيرة، إلى أنّها اشترتْ بها البسكويت.
وأكّد الفنّان، محمد سراج لـ"فوشيا"، أنّ العيديّة لم تكنْ تتعدّى الـ10 جنيهات، وتابع مازحًا: "أما من يعطيني 20 جنيهًا فكان له معزة خاصة عندي".
بينما قالت الفنّانة، عزة مجاهد، ابنة الرّاقصة فيفي عبده، إنّها لا تتذكّر المبلغ بالتّحديد، إلا أنّه قد يكون 10 جنيهات، وبالتّأكيد اشترتْ بها الحلوى أيضًا.
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