شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل البرنسيسه بيسه الحلقه 29 .. كاظم يقرر الطلاق وبيسه تواصل تقدمها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازالت المفاجآت تتوالى فى أحداث مسلسل البرنسيسه بيسه الحلقه 29 والتى شهدت مفاجآت عديدة بين كل من بيسه "مى عز الدين"، وكاظم "أمير المصرى".

كاظم اتخذ قرارا بطلاق بيسه، بعدما دخلا فى مشادة بسبب ذهابها للمدرسة رغم محاولات منعها إلا أنه أصرت على عملها، ليخيرها بين المدرسة أو الطلاق ولكنها تتركه فيتخذ القرر بالطلاق، ويخبر والدته شويكار "بوسى" أنه طلقها.

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على جانب آخر تسعى بيسه لتطوير نفسها، حيث تواصل تعلم اللغة الانجليزية، وتغير طريقة لبسها.

مسلسل البرنسيسه بيسه يعرض فى 9 مساءً على قناة الحياة، من تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر وإخراج أكرم فريد وإنتاج شركة سينرجى، بطولة مى عز الدين، بوسى، أمير المصرى، ونجم مسرح مصر محمد أنور، سليمان عيد، وإيمان السيد، حجاج عبد العظيم، وحسام داغر، وسامى مغاورى، وضياء الميرغنى.