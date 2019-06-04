شاهد .. حرب الطماطم في كولومبيا

كتب امير فتحي في الثلاثاء 4 يونيو 2019 11:58 صباحاً - أقيم يوم الأحد الماضي الحدث التقليدي الذي يقام سنويا ويعرف بإسم ” توماتينا ” .. ويقام في بلدة” سوتامارشان ” والتي تبعد حوالي ساعتين شمال العاصمة بوغوتا .

وهذا الحدث هو جزء من مهرجان ثقافي يتم في نهاية كل موسم حصاد لأن هذه البلدة مشهورة بزراعة الطماطم .

وقام الحدث على حشد كبير من الناس اشتعلت بينهم حرب الطماطم وذلك عن طريق التراشق بين بعضهم البعض بالطماطم لتصبغ البلدة ووجوه المشاركين باللون الأحمر .

وقال ” هيز سواريز ” منظم الحدث أن جميع الطماطم المستخدمة في هذه المعركة هي من الطماطم الغير صالحة للاستهلاك .