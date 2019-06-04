رصد حالة ” شاذة ” مصابة بجنون البقر

كتب امير فتحي في الثلاثاء 4 يونيو 2019 11:58 صباحاً - ذكر بيان لوزارة الزراعة البرازيلية عن رصد حالة شاذة من مرض جنون البقر في ولاية ماتو جروسو . وقالت الوزارة أن البقرة المصابة بجنون البقر لديها من العمر 17 عاما . وأضافت إنها أخذت العينات اللازمة لإجراء الفحوص وأحرقت باقي أجزاء البقرة . Advertisements واعتبرت الحالة ” شاذة ” لأن البقرة حملت البروتين الذي يسبب المرض تلقائيا ولم يصل إليها عن طريق الغذاء .. ففي حالات الإصابة التقليدية بجنون البقر أو اعتلال الدماغ الإسفنجي البقري تكون عند إطعام الماشية نسيجا من مخ أو نخاع حيوانات أخرى وهو أمر محظور حاليا في كل الدول المنتجة للحوم . وقالت وزارة الزراعة البرازيلية إنها أبلغت جميع المستوردين بالحالة يوم الجمعة الماضية وكذلك المنظمة العالمية لصحة الحيوان .

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