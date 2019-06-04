مي عمر تتعرض للخيانة من أقرب صديقاتها

كتب امير فتحي في الثلاثاء 4 يونيو 2019 11:58 صباحاً - حلت الفنانة المصرية ” مي عمر ” ضيفة برنامج ” حلوة رمضان ” والذي يعرض على قناة ( makeup for ever middle east ) عبر موقع يوتيوب .

وكشفت عن موقف تعرضت به للخيانة من أقرب صديقة لها .. فكانت صديقتها منذ الطفولة وتعرف عنها كل شئ إلى أن وجدت مي في وقت ما أن اشياء غريبة تحدث لها بخصوص عملها وعلاقاتها مع الناس تتغير ولا تعرف السبب من وراء ذلك إلى أن فوجئت بسرقة الإيميل الخاص بها وكانت تحاول معرفة من الذي سرقه وكانت صديقتها المقربة تلك تبحث معها إلى أن اكتشفت مي بعد ذلك أن صديقتها تلك هي التي سرقت الإيميل .

وعندما واجهتها اعترفت بما فعلت وبررت ذلك إتها قامت بذلك خوفا على مصلحة مي وأن تلك القرارات هي الأنسب لها .. ففي اثناء سرقة الإيميل كان معروضا على مي فرصة عمل عالمية ووصل إليها إانها قامت بالرد بإنها مشغولة ولا توجد لديها مواعيد وهي لم تقم بذلك وضاعت منها الفرصة .

وقالت مي وهي تقاوم دموعها إنها دائما تتحدث عن التسامح وتنصح الآخرين به معتبرة إياه أمر سهل ولكن عندما تعرضت لهذا الموقف علمت أن الأمر ليس سهلا ولم تستطع مسامحتها لعدم قدرتها على ذلك .

حتى حاولت صديقتها منذ فترة الحديث معها وإصلاح العلاقة بينهما .. وختمت مي حديثها قائلة : ” لما قعدت أفكر النهاردة قولت لازم أقدر أعمل ده زي ما بقول للناس دايما .. علشان كده بقولها أنا مسامحاكي ” .