ياسمين الخطيب تكشف سر عدم عرض حلقتها في برنامج «رامز في الشلال»

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

بعد أن كانت قد أعلنت أنها وقعت ضحية لمقلب الفنان رامز جلال في برنامجه “رامز في الشلال”، فوجئ جمهور الإعلامية المصرية ياسمين الخطيب بعدم عرض حلقتها.

ياسمين كشفت السر، على حسابها الخاص على موقع “الفيس بوك”، بقولها: ” توضيح.. حلقتي مع رامز جلال اتضح ان فيها مشكلة في الصوت (عطل في المايك طول فترة وجودي في المركب)، والناس مشكورين عملوا محاولات مُضنية لعلاجها وإذاعتها وفشلوا”.

وعبرت عن سعادتها بعدم عرضها، بقولها: “الحمد لله حمداً كثيراً مباركاً إنها باظت عشان ٩٠٪؜ منها كان “تييييييييت.. تييييييت”، والأهم إن شكلي بالشعر المبلول والعيون الزرقاء والكحل السايح، كان نسخة من “أندر تيكر”، وانتم كنتم هاتهروني كوميكس!”

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ونفت أن يكون تم منع عرضها عن قصد، حيث قالت: “مافيش حلقة ممنوعة ولا حلقة مسربة.. مش هانقضي رمضان ٢٠١٩ كله “شاهد الحلقة الممنوعة من العرض لياسمين الخطيب”! هو مافيش غيري السنة دي ولا إيه يا عم رمضان!”.

وكانت ياسمين الخطيب قد أعلنت من قبل أنها وقعت ضحية لبرنامج “رامز في الشلال” تقديم الفنان رامز جلال، حيث كتبت، على حسابها الخاص على موقع “الفيس بوك”: ” أحب #رامز_جلال كممثل كوميدي، لكني لا أحب برنامجه، الذي كنت أصفه بالتافه، ولم أتوقع قط أن أكن أحد ضحاياه”.

وأضافت: ” الأمر الذي أصابني بغضب مضاعف بعد المقلب، فأقسمت إني هاخد بتار كل الذين سبقوني، لكنه قاطع ثورتي بجملة ألجمتني”.

وتابعت: “ولأني طيبة زي محمود الجندي وكمال أبو رية، بدل ما أرفع عليه قضية، اعتذرت له تاني يوم.. قالي إيه؟! هاقولكم بعد عرض الحلقة”.