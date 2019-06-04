الهندية بوميكا تيواري من عروض الأزياء إلى للسينما.. صور

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

يوم بعد يوم تجمع الموديل الهندية الجميلة ونجمة TikTok بوميكا تيواري Bhumika Tiwari، أعداد متزايدة من المعجبين بها، حتى أنها تمتلك في وقت قصير أكثر من مليون متابع على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي Instagram.

بدأت بوميكا تتخلى مؤخرًا عن الموضة ومنصة عروض الأزياء، وتبحث عن أضواء أخرى، حيث أنها في طريقها إلى الصعود لعالم الشهرة وأضواء التمثيل سواء الأفلام أو الأعمال الدرامية في سينما بوليوود.

Advertisements

تكشف المصادر أن بوميكا Bhumika تستعد حاليًا للمشاركة في فيلم جديد مع مخرج مشهور لأول مرة في بوليوود، حيث تنتظر الانتهاء من كتابة سيناريو جيد، وستظهر أيضًا في سلسلة ويب بدون عنوان ستصدر لاحقًا هذا العام.

أصبحت بوميكا معروفة في عالم الأزياء، وسرعان ما دخلت العالم التجاري، وبالتالي، فهي سفيرة العلامة التجارية للعديد من العلامات التجارية.

كما ظهرت الموديل الجريئة على غلاف أول مجلة إلكترونية ملونة في الهند، وكانت تيواري جزءًا من بعض الألبومات الموسيقية المشهورة مثل Judaiyan by Zee Music و Aise na mujhe tum dekho.