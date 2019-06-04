نبهات جهري تختصر 50 عاماً من عمرها بـ«لوك» عشريني.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
التقطت عدسات الباباراتزي الفنانة التركية نبهات جهري في أحدث ظهور لها بمنطقة نيشانتاشي، حيث سرقت فلاشات المصورين وأنظار المارة بـ«لوك» صادم.
نبهات التي اكملت عامها الـ75 مارس الماضي، بدت بـ«لوك» عشريني اختصر الكثير من عمرها، حيث ارتدت بنطلون جينز ممزق، ونسقته مع قميص ذو تصميم مختلف ومميز، كما حملت حقيبة «كروس» بيضاء أنيقة، وانتعلت حذاء رياضي من نفس اللون، وهي الطلّة التي اشعت فيها الفنانة حيوية وانطلاقاً.
الصحفيون سألوا نبهات عن جديدها، فأجابتهم: «اقرأ بعض السيناريوهات، سأكون موجودة بدور جيد الموسم المقبل».
نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، ومحبي الدراما التركية، تبادلوا صوراً لنبهات بطلّتها الأخيرة معربين عن انبهارهم بأناقتها الشبابية، وحبها للحياة، ورغبتها الملحة في التمسك بحيويتها بالرغم من تقدم عمرها.
يُذكر أن آخر عمل درامي شاركت نبهات في بطولته كان مسلسل «عدو في بيتي»، وهو العمل الذي عادت به إلى الشاشة بعد تراجعها عن قرار اعتزال الفن، إلا ان الشركة المنتجة قررت وقفه بعد عرض 6 حلقات منه فقط بسبب ضعف نسب مشاهدته.
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