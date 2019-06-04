كينان أميرزالي يفتتح موسم العطلات برحلة مع زوجته في مرماريس.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

لم ينتظر النجم التركي كينان أميرزالي الشهير بـ«إيزيل» انتهاء شهر رمضان، وقرر افتتاح موسم العطلات الصيفية مبكراً.

كينان سافر مع زوجته، الفنانة التركية سينيم كوبال إلى مدينة مرماريس في رحلة رافق فيها الزوجان مجموعة من أصدقائهما، حيث كانت عدسات الباباراتزي بالمرصاد لهم، ونجحت في التقاط عدد من الصور للنجمين ورفقائهم خلال استجمامهم على الشاطئ، واستمتاعهم بالهواء الطلق، وغيرها من الأنشطة البحرية.

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يُذكر أن كينان أميرزالي تزوج من سينيم كوبال مايو 2016 بعد قصة حب جمعتهما، وقد كان مسلسل «محمد الفاتح» آخر مسلسل عُرض لكينان، إلا أن الشركة المنتجة له قررت وقف عرض العمل بعد عرض الحلقة الخامسة منه، وهو ما تسبب في صدمة فنية كبيرة لنجم «القبضاي»، بينما كان مسلسل «وجهاً لوجه» آخر أعمال سينيم الدرامية عام 2017.

من ناحية أخرى، يستعد كينان أميرزالي للعودة لجمهوره بمسلسل جديد بعنوان «باريش»، وتدور أحداثه حول قصة بوليسية تجمع بين العشق والانتقام.