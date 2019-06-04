حسين الجسمي يطلق أغنية للعيد.. فيديو

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
أطلق الفنان والنجم الإماراتي حسين الجسمي، على قناته الخاصه على موقع الفيديوهات “يوتيوب” أحدث أغانيه، والتي تحمل اسم “عيدك بلمبارك يا محبوب” من أشعار الدكتور مانع بن سعيد العتيبة، ورؤية وألحان حسين الجسمي، وتوزيع زيد عادل، احتفاء بقدوم عيد الفطر المبارك.
وتقول كلمات الأغنية “عيدك بلمبارك يامحبوب عساك في أنس ومسرا تحبك بلوح القلب مكتوب لو تطوي الأيام صفحات يريت روحي ير لهدوب لكن حبك حي ما مات”.
وعلى جانب أخر، منحت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، الفنان والمطرب الإماراتي حسين الجسمي لقب “السفير المفوّض فوق العادة” للعمل الإنساني، وذلك بحضور وتكريم الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة.
وجاء ذلك خلال الإحتفالية الخاصة التي أعدّتها الهيئة بمناسبة افتتاح مبنى الهلال الأحمر الجديد في مدينة أبوظبي، وتم خلال الحفل عرض فيديو خاص عن نشاطات الإنسانية التي ساهم بها الجسمي في أكثر من دولة عربية وعالمية.
وأشارت الهيئة إلى أن الفنان حسين الجسمي داعماً ومسانداً نشيطاً وهاماً لبرامجنا الإنسانية ومشاريعنا التنموية وأنشطة التوعوية التثقيفية، وقام بالعديد من الزيارات الميدانية الخارجية ضمن وفود الهيئة لعدد من المهام الإنسانية.
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