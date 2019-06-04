هدية باسكال مشعلاني للفانز في العيد.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

هنأت الفنانة اللبنانية باسكال مشعلاني محبيها بقدوم عيد الفطر المبارك، وفاجأتهم بنشر أول صورة لكليب أغنيتها الجديد، والذي اعتبرته بمثابة «عيدية» لمحبيها في العيد.

باسكال ظهرت في الصورة بفستان موف منفوش، شديد الأناقة، متضمناً حزاماً فضياً على خصرها، كشف خسارتها لوزنها الزائد، وعودتها لرشاقتها، وقد ارفقت الفنانة الصورة بتعليق كتبت فيه: «عيد الفطر المبارك ..اول صوره من كليب اتعذبت كفايا على اول ايام العيد هديه مني.. وينعاد عليكم بالخير و انشالله يعجبكم».

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فانز باسكال تفاعلوا مع الصورة بشكل كبير عبر تعليقات أعربوا فيها عن اعجابهم بطلّة الفنانة اللبنانية، وهنأوها بالكليب الجديد، متمنيين لها دوام النجاح والتوفيق.

يُذكر أن أغنية «اتعذبت كفاية» باللهجة المصرية، وهي من كلمات وألحان محمد رفاعي، وتوزيع موسيقي وقيادة الأوركسترا المايسترو عادل عايش.

من ناحية أخرى، كانت أغنية «لعبها صح» آخر ما طرحته الفنانة، وهي باللهجة الخليجية من كلمات الشاعر سعود الشربتلي، وألحان تامر توفيق، في الوقت الذي كان فيه كليب «بخاف أعشقك» آخر فيديوهاتها، وقد صورته بعدسة المخرج فادي حداد، والأغنية من كلمات مارون روحانا، ألحان ملحم أبو شديد، وتوزيع ملحم أبو شديد وروبير الأسعد.