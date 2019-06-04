آسر ياسين يسخر من صورته في البطاقة الشخصية.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شارك الفنان المصري آسر ياسين، متابعيه عبر صفحته الشخصية بموقع «تويتر»، بصورة لبطاقة الرقم القومي.

وعلق آسر على الصورة قائلًا: «من هنا ورايح مفيش كلام عن الحلاوة أرجوكم.. الراجل مش بحلاوته ولا وسامته، الراجل بصورة بطاقته.. إنچوي».

وحصدت الصورة على العديد من تعليقات متابعيه وكان من ضمنها تعليق الفنان محمد هنيدي، والذي قال في تعليقه: «تخيل كان يبقى اسم الشهرة محمد عبد الجواد، كان زمانك دكتور أسنان قد الدنيا.. لكن الحمد لله قدر ولطف.. وبقيت ضحكة من القلب على وجه كل اللي بيشوفك».

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وكان الفنان محمد هنيدي، هو أول من أطلق تحدي نر صور بطاقة الرقم القومي، وتبعه في ذلك عدد من الفنانين.

يذكر أن آسر ياسين، لم يشارك في السباق الرمضاني الحالي، بعد خروج مسلسل «النصابين»، مع نيللي كريم في رمضان 2019،ولم يمشف عن سبب خروجه من السباق الرمضاني.

وكان آسر ياسين قد عرض له مؤخرا فيلم “تراب الماس”، وشاركه بطولته الفنانة منة شلبي، والفنان محمد ممدوح، والفنان بيومي فؤاد، والفنان ماجد الكدواني، وإخراج مروان حامد.