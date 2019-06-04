هنا الزاهد تبكي بسبب والدها.. وتوجه رسالة مؤثرة له

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحدثت الفنانة المصرية هنا الزاهد عن والدها لأول مرة، وأسباب عدم ظهوره معها في أي مناسبة شخصية أو فنية.

هنا قالت أن والدها انفصل عن والدتها منذ سنوات طويلة، حيث كانت تبلغ من العمر عشر سنوات، بينما كانت “فرح” شقيقتها في سن الثامنة، ونور في الثالثة من عمرها، وأنه لم يتابع حياتهن منذ ذلك الوقت.

الفنانة المصرية قالت: “عشنا وكبرنا من غيره، وهو مشافش تفاصيل كتير في حياتنا من جوا”، مؤكدة أنها سامحته على تقصيره تجاهها وتجاه شقيقتيها.

هنا وجهت رسالة مؤثرة لوالدها، وتوقفت عن الحديث كثيرا للسيطرة على دموعها، حيث قالت: “أنا مسامحاك إن إنت مكنتش معانا الأيام دي كلها.. كان نفسي تكون معايا.. أنا عارفه إن أنت بتحبني أوي ومبسوط بيا وفخور بيا وانا كمان بحبك أوي”.

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وأضافت، خلال استضافتها في برنامج “حلوة رمضان”: “فاتك كتير أوي في حياتنا وأنا عارفه إنه مش بإيدك .. اه كنت بشوفك بس كان نفسي اشاركك كل تفاصيل حياتي”.

هنا طلبت من والدها أيضا أن يسامحها على عدم سؤالها على إخوتها غير الأشقاء “ملك ومصطفى”، بقولها: “سامحني إني ماكونتش بسأل على ملك ومصطفى أولاده وأخواتي، وهسأل عليك أكتر من كده وأنا نفسي تبقى قريب مني زي ماما بالظبط.. أنا بحبك جدا عشان أنت فعلا أعظم أب في الدنيا”.

يذكر أن هنا الزاهد تشارك في موسم رمضان الحالي بمسلسل “الواد سيد الشحات”، بطولة خطيبها الفنان أحمد فهمي، والفنان محمد عبدالرحمن.