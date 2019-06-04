الفنانة لمياء طارق تعترف: نادمة على عدم الإنجاب

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عبرت الفنانة المصرية المقيمة في الكويت لمياء طارق عن ندمها الشديد بسبب عدم إنجابها.

لمياء قالت، خلال استضافتها في برنامج “ممكن نتعرف أكثر” الذي يقدمه الإعلامي علي نجم على إذاعة “مارينا”، إنها تتساءل دائماً عن السبب الذي دفعها إلى عدم الإنجاب.

الفنانة المصرية أضافت أن كثرة الانشغالات جعلتها تنسى وتؤجل موضوع الأمومة مراراً، مشيرة إلى أنها تزوجت في عام 1998 وأنها لو كانت أنجبت لكان لديها الآن ابن شاب في الـ20 من عمره.

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وتابعت أن الطب حقق تطوراً كبيراً في ما يتعلق بموضوع الإنجاب إلا أنها تعتمد في ذلك على إرادة الله وعلى “النصيب”.

ولمياء طارق ممثلة مصرية مقيمة في الكويت، وهي من مواليد 5 سبتمبر عام 1979، وهي حاصلة على بكالوريوس تمثيل وإخراج من «المعهد العالي للفنون المسرحية» في الكويت، واكتشفها المخرج كنعان حمد عندما شاهدها وهي في السنة الأولى في المعهد واختارها للمشاركة في «ثلاثية نوال» عام 1997.

بينما كانت بدايتها الفعلية في مسلسل القرار الأخير، ثم قدمت عدد كبير من الأدوار وتميزت في الأعمال الدرامية واشتهرت بشخصية الفتاة النرجسية والشقية.