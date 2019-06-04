دوللي شاهين تحتفل بعيد ميلاد ابنتها بصورة ورسالة مؤثرة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - آية عبد العزيز

احتفلت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين بعيد ميلاد ابنتها الوحيدة «نور»، وحرصت على تهنئتها بصورة عفوية تجمعهما، ورسالة مؤثرة.

دوللي ارفقت الصورة بتعليق، وصفت نفسها فيه بالغير محظوظة على الإطلاق، حيث كتبت: «لم أكن أبداً شخصاً محظوظاً، لست محظوظة في الزواج، لست محظوظة في الحب، وحتى في العمل، أعاني وأحارب في الحياة، ولكني ممتنة للغاية لوجود هذه الفتاة الجميلة في حياتي».

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وأضافت: «هذا القلب من الذهب، طفلتي أنتي أفضل انجازاتي، حبي النقي، وأنجح عمل لي على الإطلاق، عيد ميلاد سعيد حبيبة قلبي، حبي، حياتي، عروستي، وكل شئ»، حيث تلقت الفنانة تهاني متابعيها، متمنيين لنور حياة سعيدة وموفقة على الجانب الشخصي والعملي.

يُذكر أن دوللي شاهين انجبت «نور» من زوجها السابق، المخرج باخوس علوان، والذي انفصلت عنه عام 2016، وذلك بعد 7 سنوات زواج.

من ناحية أخرى، كانت أغنية «يا حبيبتي يا أمي» آخر ما طرحته دوللي شاهين على الساحة بالتزامن مع عيد الأم الماضي، وهي من كلمات السيد علي وألحان علاء الراوي وتوزيع عمر إسماعيل.