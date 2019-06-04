تدهور الحالة الصحية للفنان عزت أبو عوف.. وأسرته ترفض الكشف عن حقيقة مرضه

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرض الفنان المصري عزت أبو عوف مؤخرا لأزمة صحية شديدة دخل على إثرها أحد المستشفيات الخاصة.

الفنانة نهال عنبر، رئيس اللجنة الصحية في نقابة المهن التمثيلية، أكدت أن الوضع الصحي لعزت أبو عوف متدهور وغير مستقر في الوقت الحالي، وأنه يمكث حتى الآن في العناية المركزة.

ورفضت الكشف عن طبيعة مرض الفنان، مشيرة إلى أن أسرته ترفض الحديث عنه، وطالبت الجمهور بالدعاء له حتى يمر هذا الوضع الحرج بسلام.

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ومن جانبها، رفضت أميرة، زوجة ومديرة أعمال الفنان عزت أبو عوف، الكشف بشكل مفصل عن حالته الصحية، لكنها أشارت إلى أن طلبها الوحيد هو الدعاء له لأنه في حاجة إليه الآن.

وكان الناقد الفني طارق الشناوي قد كشف مؤخرا تفاصيل أزمة الفنان عزت أبو عوف، حيث قال: «حالته حرجة.. ربنا يشفيه.. دعواتنا جميعًا للفنان المبدع عزت أبو عوف».

يذكر أن الفنان المصري عزت أبو عوف كان قد خضع لعملية جراحية قبل سنوات وذلك لتركيب دعامتين في القلب.