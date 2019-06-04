فوبيا غريبة تعاني منها الفنانة البحرينية أميرة محمد.. ما هي؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة البحرينية أميرة محمد عن معاناتها من فوبيا غريبة جدا.

الفنانة البحرينية حلت ضيفة عل إحدى حلقات برنامج “خلك صالح”، الذي يقدمه الإعلامي صالح الراشد على شاشة قناة atv، والتي تم تصويرها في محل لصنع وبيع عصير الفواكه.

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الراشد قال إن أميرة تعاني من فوبيا الفواكه، فقالت الفنانة إنها لم تتوقع أن تدخل يوماً إلى مثل هذا المكان، مشيرة إلى أنها لا تحب البرتقال ولا التفاح ولا الموز وأنها قد تأكل الأناناس والفراولة والكرز.

الفنانة البحرينية طلبت من البائع في المحل أن يعلمها كيفية تحضير عصائر باستخدام الفواكه التي تحبها.

وأميرة محمد ممثلة بحرينية من مواليد 9 ديسمبر عام 1981، وكانت بداية دخولها في المجال الفني بعام 1994 وذلك من خلال الأنشطة الصيفية الذي تقام خلالها عروض مسرحية، عرفها الجمهور في السعودية من خلال مسلسل العو .. عو .. لمة الذي إنتج عام 1999 واستمرت بالعمل الفني بعده، ومن أعمالها مسلسل “غصون في الوحل”، ومسلسل “أماني العمر”، ومسلسل “أصعب قرار”، ومسلسل “حزاوينا خليجية”.