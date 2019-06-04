وصلة غزل بين دنيا وإيمي سمير غانم على «أنستجرام».. شاهد

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رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك
وجهت الفنانة المصرية إيمي سمير غانم رسالة إلى شقيقتها دنيا سمير غانم من خلال حسابها عبر موقع «أنستجرام».
إيمي نشرت صورة لدنيا، وكتبت معلقة: « دنيا انا فخوره انك اختي بجد ومن قلبي انتي اكتر انسانه طيبه في حياتي انتي و اهلي اكيد،، ربنا يزيدك بحب الناس اكتر و اكتر لانك تستاهلي كل خير و ربنا يحفظك و ينجحك انشاء الله دايما».
إيمي أضافت وكتبت: «النهارده هدعيلك من قلبي وانا بصلي التهجد وربنا يجمعني معاكي انتي واهلنا في الجنه باذن الله .. بحبك قوي».
دنيا سمير غانم ردت على شقيقتها في رسالة قالت فيها: «أنت أجمل اخت في الدنيا ما شاء الله ربنا يحميكي ويسعدك ويزيدك نجاح يارب».
دنيا وإيمي تنافستا هذا الموسم الرمضاني من خلال عملين منفصلين وهما «سوبر ميرو» لإيمي سمير غانم و«بدل الحدوتة تلاتة» لدنيا سمير غانم، واستطاعت دنيا أن تحصد النجاح الأكبر.
ورغم تفوق دنيا يبدو أن إيمي قررت أن تؤكد من خلال رسالتها أن نجاح شقيقتها الكبير لا يسبب لها الغيرة بل يجعلها فخورة بها.
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