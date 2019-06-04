حلا الترك وأشقائها يلتقون والدهم بعد قطيعة طويلة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بعد قطيعة طويلة، التقت الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك وشقيقاها “محمد وعبدالله” بوالدهم المنتج البحريني محمد الترك.

الترك نشر صورة جمعته بأولاده الثلاثة من زوجته السابقة السيدة منى السابر، فيما لم تحضر هذا اللقاء زوجته الحالية الفنانة المغربية دنيا بطمة وابنتهما “غزل”.

المنتج البحريني أرفق الصورة، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام” بتعليق قال فيه: “الله يحفظكم لي وما انحرم منكم”.

وكان المنتج البحريني محمد الترك قد أعد مؤخرا لابنته حلا الترك مفاجأة غير متوقعة في يوم عيد ميلادها، حيث جهز حفلا كبيرا لها بهذه المناسبة السعيدة، وذلك في قاعة خاصة وأحضر لها قالب تورتة تضمن مجسمات لأدوات الماكياج التي تعشقها ابنته.

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حلا عبرت عن سعادتها الشديدة بهذه المفاجأة المميزة، وقامت باحتضان والدها بشدة، وتشاركا في غناء أغاني عيد الميلاد، وتقطيع التورتة.

الفنانة الشابة شاركت جمهورها بمقطع فيديو من الحفل، على حسابها على “انستجرام”، ووجهت الشكر لوالدها، مؤكدة أنه كان أسعد يوم في حياتها.

حلا قالت: “حبيت أشكر الواالد و ربعي الي أحبهم على المفاجأة الحلوة الي سوولي اياها والله العظيم اموون ماي لووفف و زهرا الحووب و ربعي البقيّة ماقصرتوا صج صج يعطيكم العافية”.

وأضافت: واليوم كان احلى يوم في حياتي و استانست وااايد واااايد الله لا يحرمني منكم و ويخليكم لي و ابوي حبيبي الله لا يحرمني منك ، يعطيك العافية قلبب”.