الإعلامية الكويتية حليمة بولند تكشف مصدر ثروتها لأول مرة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الإعلامية الكويتية حليمة بولند لأول مرة عن مصدر ثرواتها، وذلك بعد ن تساءل عدد كبير من جمهورها حول هذا الأمر.

حليمة قالت، خلال استضافتها في برنامج “شيخ الحارة”، إن ثروتها من فضل رب العالمين في الدرجة الاولى، بالإضافة الى أنها تنتمي إلى عائلة “بولند” وهي عائلة معروفة جداً في الكويت وتعمل في التجارة.

الإعلامية الكويتية أضافت أن الإعلانات مصدر ثروتها الاول وكل أثاث منزلها هو من الإعلانات، وأن أصحاب الشركات يدفعون لها المال لكي تظهر في إعلاناتهم.

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وكانت الإعلامية الكويتية حليمة بولند قد تحدثت خلال الحلقة أيضا عن عدد عمليات التجميل التي خضعت لها، حيث اعترفت بإجراء عملية تجميل لعمل غمازة في وجهها، مؤكدة أنها أدّت الى تشوهها قليلا، الا انها مع ذلك لم تندم على إجرائها، بالإضافة إلى حقن وجهها بالبوتوكس والفيلر.

حليمة كشفت أيضاعن خضوعها لعمليات تجميلية في جسمها، دون أن تكشف تفاصيل أكثر عنها، مؤكدة أن الأمر “خاص جداً”، فيما نفت كل ما تردد عن إجرائها عملية تجميل لأنفها، مؤكدة أنها رفضت تجميلها خوفا من تشوه وجهها في حال فشل العملية.

حيث قالت: “الناس كلها متوقعة أني مسوية خشمي (أنفي) للأمانة كل شيء أسويه هو كونتور، على اليمين واليسار، حاسة خشمي كبير، ودي أصغره وأعمل تجميل، بس أخاف لأن هو في منتصف الوجه، وأي غلطة تشوهه”.