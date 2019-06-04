لماذا تغيّب براد بيت عن حفل عيد ميلاد ابنته؟

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متابعة بتجـــــــــرد: تغيَّب النجم العالمي براد بيت عن حفل عيد ميلاد ابنته “شيلوه”، وهو ما أثار جدلًا واسعًا بين محبّيه عبر مواقع التواصل الإجتماعي.
ووفق ما نقله موقع Celebrity Insider، فإن الممثل الوسيم يُقابل سيدة مجولة الهوية منذ انتهاء فعاليات مهرجان كان السينمائي، ويبدو أن هذا سبب بقائه خارج البلاد لأسبوع تقريبًا.
هذا وأضاف الموقع أنه بعيدًا عن تواجده مع السيدة المجهولة، هناك سبب آخر عرقل مشاركة براد فرحة ابنته فرحة عيد ميلادها، حيث كان قد توصل وزوجته السابقة أنجلينا جولي إلى اتفاق نهائي بشأن مسألة حضانة أطفالهما الستة، ما يعني أن الحفل الذي أقامته “جولي” لابنتها لا يسمح فيه بتواجد “براد” حتى وإن رغب بذلك.
الصور التي نشرها موقع Celebrity Insider:
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