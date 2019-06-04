هذا ما قاله راغب علامة عن عائلته

متابعة بتجـــــــــرد: شارك السوبر ستار راغب علامة الجمهور عبر مواقع التواصل الإجتماعي بصورة الحملة الدعائية الجديدة لأكسسوارات DJIHAN وهي العلامة التجارية الخاصة بزوجته السيدة جيهان علامة.

وتظهر جيهان علامة في الصورة وهي تتوسط نجلي السوبر ستار، خالد ولؤي علامة في لقطة مميّزة جدًا على شاطئ البحر حيث تحمل مجموعة الأكسسوارات الجديدة اسم Waterfall Collection.

وبتعليقه على الصورة كتب راغب علامة عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي: “عائلتي الجميلة”.

تجدر الإشارة إلى أن هذه لا تعتبر المرّة الأولى التي يتصدّر فيها خالد ولؤي علامة الحملات الدعائية الخاصة بأكسسوارات ومجوهرات والدتهما جيهان.