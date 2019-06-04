متابعة بتجـــــــــرد: أطلّت النجمة اللبنانية نيكول سابا على الجمهور ومحبّيها بفيديو ظهر فيه وهي تضع طوقًا طبيًا حول عنقها، في إشارة منها إلى شعورها بألم في الرقبة.
وقد انهالت التعليقات على الفيديو من محبّي نيكول سابا الذين تمنوا لها الشفاء العاجل وأعربوا عن محبّتهم الكبيرة لها.
تجدر الإشارة إلى أن نيكول سابا تغيب هذا العام عن المشاركة الدرامية في رمضان، وذلك بعد أن اعتذرت عن كل العروض التمثيلية التي تلقتها، وتستعد قريبًا لتقديم أغنية جديدة بعد غياب عن الساحة الغنائية، تتعاون فيها مع الشاعر الغنائي أمير طعيمة، لكنها تتكتّم حتى اللّحظة عن تفاصيلها.
كانت هذه تفاصيل خبر نيكول سابا تظهر بالطوق الطبي وجمهورها يغرقها بالرسائل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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