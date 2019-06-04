متابعة بتجــــــــــرد: بعد أيام على انطلاق بثها عبر أثير إذاعات “روتانا” في البلدان العربية، طرح النجم التونسي صابر الرباعي أغنيته الجديدة “باي باي” رسميًا عبر المتاجر الرقمية الكبرى.
الأغنية باللهجة التونسية، وهي اللهجة الأم لصابر والتي أبدع في غنائيها وساهم في إنتشارها مع اللون الغنائي التونسي.
أغنية “باي باي” تنتمي إلى النمط الموسيقي الإيقاعي السريع ويتمحور موضوعها حول الخيانة.
لمشاهدة فيديو أغنية “باي باي”:
كانت هذه تفاصيل خبر صابر الرباعي يطرح أغنية “باي باي” باللهجة التونسية – بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.