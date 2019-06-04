صابر الرباعي يطرح أغنية “باي باي” باللهجة التونسية – بالفيديو

متابعة بتجــــــــــرد: بعد أيام على انطلاق بثها عبر أثير إذاعات “روتانا” في البلدان العربية، طرح النجم التونسي صابر الرباعي أغنيته الجديدة “باي باي” رسميًا عبر المتاجر الرقمية الكبرى.

الأغنية باللهجة التونسية، وهي اللهجة الأم لصابر والتي أبدع في غنائيها وساهم في إنتشارها مع اللون الغنائي التونسي.

أغنية “باي باي” تنتمي إلى النمط الموسيقي الإيقاعي السريع ويتمحور موضوعها حول الخيانة.

لمشاهدة فيديو أغنية “باي باي”: