شاهد: الفيديو الرسمي لأغنية عاصي الحلاني الجديدة “اضحكي”

متابعة بتجـــــــــرد: طرح فارس الغناء العربي عاصي الحلاني أغنيته الجديدة “اضحكي” عبر المتاجر الرقمية الكبرى بالتعاون مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات. وأتاحت “روتانا” عرض فيديو “اضحكي” عبر قناة الشركة على موقع “يوتيوب” بمشاهد حصرية من كواليس تسجيل الأغنية في الأستوديو. أغنية “اضحكي” من كلمات عامر لاوند، ألحان علي حسون وتوزيع طارق مجدلاني وسليمان دميان، وهي أولى أغاني ألبوم عاصي الحلاني الجديد والمقرر إطلاقه قريبًا. لمشاهدة فيديو أغنية “اضحكي”:

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