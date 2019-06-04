زوج بيونسيه.. أول ملياردير في عالم موسيقى الراب

أصبح جاي زي أول فنان راب يحقق ثروة تفوق المليار دولار بفضل استثماراته في مجال العقارات والموسيقى وغيرهما.

وذكرت مجلة "فوربز" المتخصصة، في مقالة عن جاي زي زوج المغنية بيونسيه، أن نجم الراب الأمريكي "راكم ثروة قدرها مليار دولار؛ ما تجعله واحدا من أصحاب المليارات القلائل في أوساط الترفيه والأول في مجال الراب".

ترعرع جاي زي، 49 عاما، في مسكن شعبي بحي بروكلين في نيويورك، وباع المخدرات في شبابه لكنه حقق النجاح بعد ذلك على الطريقة الأمريكية؛ إذ بات محترما في أوساط الأعمال في نيويورك وأقام علاقة صداقة مع باراك أوباما.

ودرت عليه حصصه في شركتين لإنتاج الكحول 320 مليون دولار.

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وتبلغ قيمة المجموعة الموسيقية للفنان نحو 75 مليون دولار، فيما تصل قيمة خدمة "تايدل" للموسيقى بالبث التدفقي التي أسسها إلى 100 مليون دولار.

ومع زوجته بيونسيه يملك جايز زي شقة في حي ترابيكا الراقي جدا في مانهاتن، فضلا عن ممتلكات في ضاحية نيويورك وحي بل إير في لوس أنجلوس، وتقدر قيمة العقارات التي يملكها بـ50 مليون دولار.

وأتى في المرتبة الثانية المنتج ديدي، المعروف سابقا باسم "باف دادي"، الذي قدرت ثروته بنحو 825 مليون دولار.

أما ثروة المنتج دكتور دراي فهي 770 مليون دولار، بحسب مجلة "فوربز".

والرجال الـ3 هم أغنى 3 أشخاص في مجال الراب وفي مجمل الأوساط الموسيقية الأمريكية أيضا.