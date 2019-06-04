بالفيديو- “متمردة” لـ كاظم الساهر تحصد نجاحًا في الساعات الاولى من طرحها

منذ ايام قليلة شوّق القيصر كاظم الساهر جمهوره ومتابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي بنشره مقطع فيديو لعمل جديد واعدًا أنه سيبصر النور قريبا.

ويوم أمس، كشف القيصر عن اغنيته التي حملت بعنوان “متمردة”، من كلمات كريم العراقي، الحان كاظم الساهر وتوزيع ميشال فاضل.

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الاغنية جاءت بالعربية الفصحى، وهو الاسلوب الذي عوّدنا عليه القيصر خصوصًا عند غنائه قصائد لشعراء من الزمن الجميل امثال نزار قباني وغيره.

وكسائر اغنيات كاظم، حصدت “متمردة” نسبة استماع ومشاهدة عالية على قناة الساهر الرسمية عبر يوتيوب، حيث وصلت في غضون يوم واحد الى اكثر من ٤٤ الف مستمع، كما عبّر المتابعون عن اعجابهم بالاغنية، متمنين ان تحصد نجاحا كبيرًا.

في المقابل، تساءل البعض ما اذا كان القيصر سيطرح اغنيته هذه على طريقة الفيديو كليب، علمًا أن لا تصريح صدر عن كاظم في هذا الخصوص، لذا ما علينا سوى الانتظار.