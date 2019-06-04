بالفيديو- مجد موصللي يطرح “تكرم” بعد سلسلة من التشويق

بعد ان كشف موقع “الخليج 365” في وقت سابق عن تعاون مشترك يجمع بين النجم مجد موصللي، والمخرجة هيفا الفقيه انتاج شركة التايغا، وبعد ان شوّق “موصللي” متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي و”انستغرام” تحديداً بنشره كلمات من الاغنية دون اعطاء أي تفسير أو شرح يوضح به الفكرة للجمهور، ها هو العمل الجديد يبصر النور، حيث طرح النجم مجد موصللي أغنيته الجديدة بعنوان “تكرم”.

الاغنية من كلمات عامر لاوند، الحان سليم سلامة وتوزيع وتسجيل عمر صبّاغ، كما صورها موصللي على طريقة الفيديو كليب تحت اشراف المخرجة هيفا الفقيه، وهو ما كان “الخليج 365” قد نشره مسبقًا.

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الاغنية كما الفيديو كليب، حصدت نجاحًا ونسبة مشاهدة عالية تخطت الـ ٧٠ الف مشاهدة بعد ساعات على طرحها، حيث علّق المتابعون على الاغنية مهنئين مجد على العمل الجديد ومتمنين له التوفيق في كافة اعماله.

يشار الى ان آخر اعمال “موصللي”، كانت أغنية “قلوب الصفحة” التي حققت نجاحاً كبيراً ونالت افضل المراتب من بين الأغاني الأكثر تحميلاً واستماعاً لعام ٢٠١٨، وهي من كلمات والحان فارس اسكندر، توزيع عمر صباغ انتاج تايغا.