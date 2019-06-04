سلافة معمار وسيرين عبد النور في خطوة مُفاجئة بعد خلاف طويل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تفاجأ متابعو الفنانتين، سلافة معمار، وسيرين عبدالنور بنشرهما صورة معايدة، تجمعهما عبر مواقع التّواصل الاجتماعيّ، وذلك بعد تصريحات معمار الاخيرة، ضدّ الفنّانة اللّبنانيّة.
واعتبر البعض، أنّ معمار تعمّدتْ إهانة عبد النور، خلال احدى مقابلاتها التّلفزيونيّة، واختصرتها بمجرّد شكل جميل، واستهزأتْ بدورها في مسلسل "روبي".
كما تعمّدتْ الفنّانتان بنشر صورتهما مع وسم "سوريا لبنان"، ممّا اعتبره البعض محاولة لإنهاء الخلافات، وإثارة النّعرات، بين الممثّلين السّوريّين واللّبنانيّين.
ويأتي هذا الموقف، بعد حالة من البرود بين الممثّلتين منذ العام 2014، حين صرّحتْ معمار، بأنّ الكثير من الفنّانات اللّبنانيّات يعتمدن على جمالهنّ، وأنّ هناك أدوارًا لا يستطعنَ القيام بها.
من وجهة نظر آخرى، كان رأي البعض مخالفًا، حيث اعتبروا أنّ مبادرة الصّلح، جاءت لمصلحة سيرين عبدالنور، وذلك بعدما أشادتْ الممثّلة اللّبنانيّة، نادين نجيم، باطلالة سلافة التّلفزيونيّة بعد انتهاء الحلقة، حيث رفضت نادين الخلاف، وبقيت سيرين عبدالنور في هاوية الشّائعات، بسبب تصريح معمار، الذي قلّل قدراتها التّمثيليّة.
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