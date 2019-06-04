محمد إمام يستطلعُ رأي جمهوره بتقديم جزءٍ ثانٍ من "هوجان" وهذا ما قاله عن...

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - عبّر الفنّان المصريّ، محمد إمام، عن سعادته بالنّجاح الذي حقّقه مسلسله الرّمضانيّ، "هوجان"، مشيرًا إلى الصّعوبات التي واجهته، منذ دخوله الوسط الفنّيّ، وسببها، أنّه نجل الزّعيم، عادل إمام.

وكتب إمام عبر حسابه الرّسميّ على "إنستغرام": "شيء مش سهل إن الواحد يثبت نفسه في نفس مجال أبوه.. خصوصاً لو الأب مش بس ناجح لا ده كمان عدى مرحلة النجاح ووصل لمكانة محدش غيرُه وصلها".

وتابع: "اتهاجمت كتير واتحاربت أكتر، بس عمري ما ركزت مع أي هجوم أو إحباط.. كان كل حياتي وتركيزي في شغلي، مجهود كبير في سنين كتير علشان أثبت نفسي في شغلانة بحبها من كل قلبي.. بس جمهورها مش بيرحم وصعب جداً ابن فنان ينجح فيها.. لحد ما أنتم اللي خليتوا أفلامي من أعلى الإيرادات ومسلسلاتي من أعلى المشاهدات".

واختتم: "شكراً لكل اللي وقف جنبي وشجعني.. أنتم السبب بعد فضل ربنا سبحانه وتعالى اني أمضي عقد بأعلى أجر في مصر.. وشكراً لكل اللي حاربوني.. أنتم خلتوني أقوى بكتير، فخلوا بقى موضوع الزعيم على جنب وخلونا نشوف أكل عيشنا، علشان اللي جاي ماجاش زيه".

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وعبر حسابه على "تويتر"، وجّه محمد إمام سؤالاً لمتابعيه، بشأن مدى رغبتهم في تقديمه جزءًا ثانيًا من مسلسل "هوجان"، وجاءتْ تعليقات الجمهور متمنيّة له التّوفيق فيما هو قادم، وطالبوه بعمل جزءٍ ثانٍ من المسلسل.

يُذكر، أنّ مسلسل "هوجان"، بطولة محمد إمام، وأوس أوس، ورياض الخولي، وصلاح عبد الله، وكريم محمود عبد العزيز، وغيرهم من النّجوم.