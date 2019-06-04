أحلام تُحيي حفلًا غنائيًّا في السعودية رابع أيام عيد الفطر

تستعدّ المطربة الإماراتية أحلام لإحياء حفل غنائي ضخم بقيادة المايسترو أمير عبدالمجيد، وذلك 8 يونيو/ حُزيران المقبل الموافق رابع أيام عيد الفطر المبارك، في المملكة العربية السعودية.

وأحيت أحلام أول حفل غنائي لها في المملكة العربية السعودية، 21 مارس/ آذار الماضي ضمن حفلات عيد الأم العالمي.

وشاركت أحلام متابعيها رسالة تلقتها من إحدى معجباتها، تدعى شهد الزايدي، مدونة على ورقة من أمام الكعبة الشريفة في مكة المكرمة، ونشرت أحلام هذه الرسالة على إحدى صفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وظهرت الرسالة مكتوب عليها: "يا رب وعلى أرضك ومن داخل بيتك العظيم وبكل حواسي أناجيك أسعدها يا رب ووفقها وكن معها واحميها واغفر ذنوبها واجبر خاطرها واحفظها في ودائعك أم فاهد".

قد يهمك أيضا:الفنانة الإماراتية أحلام تسافر إلى جزيرة بالي السياحية في إندونيسيا

أصالة تُؤكّد أنّ أحلام الأغلى على قلبها وتُخطِّط لزيارتها