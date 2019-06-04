شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. حمادة هلال وروجينا وأحمد سعد يقضون آخر أيام رمضان فى الأراضى المقدسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحاول الكثيرون استغلال العشر الأواخر من شهر رمضان لأداء مناسك العمرة، فى محاولة للمزيد من الثواب، وأيضا كون هذه الأيام من أفضل أيام العبادة للمسلم.

العديد من الفنانين، أنهوا عملهم فى شهر رمضان، وتوجهوا إلى الأراضى السعودية لأداء مناسك العمرة، من بينهم النجمين روجينا وأشرف زكى، واللذان توجها لأداء العمرة منذ عدة أيام.

روجينا حرصت على توثيق اللحظات المهمة فى رحلة العمرة من خلال صور عبر حسابها على "انستجرام"، حيث نشرت صورة من المسجد النبوى، وعلقت عليها قائلة: "الحمد لله على تمام شهر رمضان العظيم .. الحمدلله على الصيام والقيام .. الحمد لله على زيارة حرمك وحرم نبيك صل الله عليه وسلم .. كل عام وانتم بخير على مصر وعلى الامة الاسلامية .. عيد فطر مبارك".

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روجينا من المسجد النبوى

كما توجه أيضا النجم حمادة هلال إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة، حيث نشر صورته مع شقيقه بعدما حلق شعره، وعلق عليها : " عمره مقبولة ان شاء الله ياحاج مدحت هلال اخويا الكبير ‏يا رب يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال ويعيد علينا رمضان اعوام كثيرة بصحة وستر وخير وبركة".



حمادة هلال

أما الفنان أحمد سعد، فيتواجد فى السعودية منذ عدة أيام، واحتفل قبل ساعات بعيد الفطر، حيث أدى صلاة العيد من المسجد النبوى، حيث نشر فيديو وهو يقوم بالتكبير وسط المصليين.