شكرا لقرائتكم خبر عن حلا شيحة: تعبنا كتير فى مسلسل "زلزال".. وردود الأفعال اسعدتني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت النجمة حلا شيحة عن سعادتها بردود الأفعال التى تلقتها على مسلسل "زلزال" التى تشارك فى بطولته مع النجم محمد رمضان ويعرض حاليا خلال السباق الرمضانى علي قناة dmc وحقق نجاح كبيرونسب مشاهدة عالية .

قالت حلا شيحة : أنها بذلت مجهود كبيرمن خلال المسلسل الذى أعادها للساحة الفنية بعد فترة غياب كبيرة حيث أخرجت كل مابداخلها فى العمل الذى حقق نجاح خاصة وجودها مع فنان بحجم محمد رمضان وفريق عمل قوى وشركة إنتاج سينرجى التى لم تبخل على العمل بأى شىء وأخرجته بصورة مميزة .

وتجسد حلا خلال أحداث "زلزال" شخصية "صافية" التى تعمل على عربة فول داخل موقف ميكروباصات، وتقع فى حب محمد رمضان "زلزال" .

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مسلسل "زلزال" تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر، إنتاج شركة سينرجى، بطولة محمد رمضان، حلا شيحة، ماجد المصرى، منى عبد الغنى، هنادى مهنى، حسام داغر، أحمد صيام، مصطفى منصور، يوسف عثمان، آية هلالى، حنان سليمان، لمياء كرم وعدد آخر من الفنانين.