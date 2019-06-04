شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى فكرى يتفوق على نفسه بدور "تاجر المخدرات" فى لمس أكتاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح الفنان مجدى فكرى فى لفت الأنظار من خلال الدور الذى قدمه فى مسلسل "لمس أكتاف" والذى يعرض حاليا على شاشة قناة cbc ضمن السباق الرمضانى، وحقق حتى الآن تفوقا كبيرا على العديد من الأعمال الرمضانية.

نجاح مجدى فكرى لم يأت مصادفة، فهو فنان قدير له العديد من الأدوار الناجحة، وإن كان قليلا فى إنتاجه الفنى والأدوار التى يقدمها، ولكن لديه القدرة فى ترك بصمته الخاصة على أى دور يقوم به مهما اختلف حجمه، ولكن دائما ما يكون التأثير حاضرا بقوة.



الفنان مجدى فكرى

فكرى قدم العديد من الأدوار المهمة والمؤثرة فى السينما والدراما خلال التسعينيات ومع بداية الألفية الجديدة، فواحد من أهم الأدوار التى قدمها وكانت بمثابة بوابة العبور للتألق دوره فى مسلسل "الوتد"، مع النجمة الراحلة هدى سلطان ويوسف شعبان وهو شخصية "طاهر" المتأخر ذهنيا، ثم قدم فيلمين مع النجم أحمد زكى هما هيستريا والإمبراطور، وغيرهما من الأدوار المؤثرة فى السينما والدراما.

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فكرى يتفوق فى أداء الشخصية

الفنان مجدى فكرى يعود هذا العام بواحد الأدوار الملفتة فى دراما هذا العام، وهو شخصية "شحاتة" تاجر المخدرات، حيث قدم العديد من المشاهد الفنية البارزة، وخصوصا المباراة الفنية التى كانت فى أغلب مشاهده مع أبطال المسلسل وتحديدا النجم فتحى عبد الوهاب.



مجدى فكرى

لمس أكتاف يعرض على Cbc‏ فى الحادية ‏‏عشرة مساء ‏ويعاد فى السابعة صباحا بطولة ياسر جلال، فتحى ‏‏عبد الوهاب، حنان ‏مطاوع، إيمان العاصى، سمر مرسى، محمد عز، ‏‏كرم جابر، هبة عبد الغنى، ‏خالد كمال، كارولين خليل، هاجر ‏‏الشرنوبى، لطيفة فهمى، رانيا شاهين، ‏مجدى فكرى، شريف ‏‏الدسوقى، عزوز عادل، ومن تأليف هانى سرحان، ‏إخراج حسين ‏‏المنباوى، إنتاج شركة سينرجى.‏