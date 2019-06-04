"بدأ مساعد مخرج وإيناس الدغيدي رفضت الزواج منه.. 15 معلومة عن الساحر في ذكرى ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، أحد أهم نجوم السينما المصرية منذ منتصف السبعينيات.

ومحمود عبدالعزيز فطن مبكرًا إلى ضرورة تنوع الأدوار فلجأ إلى عدم الاعتماد على وسامته، وقدم أدوارًا مختفلة لم يظهر فيها كـ"جان".

ونرصد فيما يلي أبرز المعلومات عن "ساحر" السينما المصرية:

1- ولد في 4 يونيو عام 1946، وحصل على بكالوريس الزراعة في منتصف الستينيات.

2- مارس التمثيل مع فريق مسرح كلية الزراعة في الإسكندرية.

3- فكر في الهجرة لأمريكا بعدما رفض المخرج محمد فاضل مساعدته في احتراف التمثيل.

4- بدأ عمله الفني في مسلسل الدوامة عام 1973.

5- عمل كمساعد مخرج للراحل نور الدمرداش في مسلسل "تحفة ومشقاص في كفر البلاص" وهو مسلسل سعودي عام 1974.

6- يعد فيلم "الحفيد" انطلاقته الحقيقية في عالم الفن وبصفة خاصة في عالم السينما.

Advertisements

7- مسلسل رأفت الهجان من أهم أعماله الدرامية، وحظى بشعبية كبيرة.

8- حصل على جائزة أحسن ممثل عن دوره في فيلم "الكيت كات" من مهرجاني الإسكندرية ودمشق.

9- لُقب بالساحر بعد تقديمه فيلم "الساحر" مع المخرج رضوان الكاشف عام 2001.

10- دخل قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية بـ3 أفلام هي "العار، البريء، الكيت كات".

11- تزوج مرتين، الأولى من جيجي زويد وهي أم ابنيه محمد وكريم، وبعد طلاقهما تزوج من الإعلامية بوسي شلبي.

12- كشفت المخرجة إيناس الدغيدي عن أن الفنان الراحل، عرض عليها الزواج بناء على اقتراح من الفنانة نجلاء فتحي، لكنها رفضت لأنها كانت مرتبطة عاطفيًا بفكري أباظة، كما أنه طلب منها ترك الإخراج.

13- قدم آخر أعماله في عام وفاته، وهو مسلسل "رأس الغول"، والمسلسل الإذاعي "العملية صهللة".

14- كتب تغريدة عبر حسابه على تويتر خلال تصوير مسلسل رأس الغول، قائلًا إنه آخر مسلسلاته، فظن الجمهور أنه يعلن اعتزاله، ليرد الساحر أنه لن يعتزل، بل يقصد أن هذا أحدث أعماله.

15- توفى عن عمر 70 سنة 12 نوفمبر 2016 بعد معاناة مع مرض السرطان.​