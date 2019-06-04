بالصور- 9 نجوم دخلوا المستشفى في رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

تعرض عدد من نجوم الفن خلال شهر رمضان الجاري، لأزمات ووعكات صحية، استدعت نقل بعضهم إلى المستشفى، فيما احتاج البعض الآخر لدخول العناية المركزة.

ونعرض في السطور التالية هؤلاء النجوم:

عزت أبو عوف

يرقد الفنان عزت أبو عوف، داخل غرفة العناية المركزة، في أحد مستشفيات الدقي، عقب تعرضه لأزمة صحية، فيما أكد عدد من الفنانين أن حالته الصحية حرجة جدًا، مطالبين الجمهور بالدعاء له.

مصطفى حشيش

نُقل الفنان مصطفى حشيش إلى المستشفى ووضع في غرفة العناية المركزة مرة أخرى، عقب خروجه منها منذ أيام، بسبب مضاعفات العملية الجراحية التي أجراها.

أنغام

تعرضت المطربة أنغام لأزمة صحية تسببت في دخولها المستشفى، ونشرت عبر موقع "انستجرام"، صورة لها أثناء إجراء بعض الفحوصات الطبية كما طمئنت الجمهور بعدها، ونشرت فيديو لها أثناء بروفات حفلها الغنائي وكتبت: "أنا بخير".

رجاء الجداوي

تعرضت الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، ونقلت على إثرها إلى أحد المستشفيات في المهندسين، بسبب الإرهاق الشديد وارتفاع في مستوى ضغط الدم.

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سهير البابلي

أثارت الفنانة الكبيرة سهير البابلي، قلق الجمهور بعد نشر صورًا لها من داخل المستشفى، إلا أنها خرجت عقب الاطمئنان على صحتها.

أحمد فهمي

كما دخل الفنان أحمد فهمي المستشفى، بعد تعرضه للإرهاق خلال تصوير مسلسله "الواد سيد الشحات"، الذي يعرض في رمضان الجاري، بعد تعرضه لانخفاض في مستوى ضغط الدم.

سلاف فواخرجي

ودخلت النجمة الفنانة السورية سلاف فواخرجي، المستشفى بعد تعرضها للإصابة أثناء تصوير أحد المشاهد في مسلسلها الجديد، ما استلزم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج وخرجت عقب الاطمئنان عليها.

محمد نجم

دخل الفنان محمد نجم، المستشفى آواخر مايو الماضي، عقب تعرضه لجلطة دماغية، حيث يرقد في غرفة العناية المركزة، وأكد عدد من أعضاء نقابة المهن التمثيلية أن الحالة الصحية لنجم متدهورة.

مجدي البحيري

دخل الفنان الشاب مجدي البحيري المستشفى، بعد سقوطه مغشيًا عليه أثناء تصوير مسلسل "أبو جبل"، بسبب استمراره في التصوير لما يقارب الـ16 ساعة، وطالبه الأطباء بالحصول على قسط من الراحة عقب إجراء الفحوصات اللازمة.​