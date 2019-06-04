نجوم WWE في جدة يوم الجمعة المقبل

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كتب امير فتحي في الثلاثاء 4 يونيو 2019 09:56 صباحاً - يستضيف ستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة يوم الجمعة المقبل الموافق 7 يونيو في تمام الساعة التاسعة مساءا عرض ( WWE Super Showdown ) تحت رعاية الهيئة العامة للرياضة .
والذي سيشهد نزالا يجمع لأول مرة بين ” جولدبيرج ” و ” أندرتيكر ” بالإضافة إلى نزال بين ” تريبل إتش ” و ” راندي اورتن ” ونزال ” باتل رويال ” وهو النزال الأكبر في تاريخ WWE الذي يجمع 50 نجما .
وتتوفر تذاكر العرض على موقع www.sharek.sa .
وسيعقد مؤتمر صحفي للمصارعين في فندق ” غاليريا ” من إيلاف في جدة يوم الخميس المقبل الساعة الواحدة ظهرا للحديث عن منافسات WWE وإجراء مقابلات وحوارات صحفية مع نجوم WWE بحضور تريبل إتش وسيث رولينز وكوفي كينغستون ومصطفى علي .
ويعتبر عرض ” Super Showdown ” مساحة مثالية للنزالات التي يريد فيها النجم استعراض كل ما يمتلك .. وهذا العرض هو العرض الثاني من نوعه بعد ان تم إطلاقه عام 2018 في أستراليا .
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