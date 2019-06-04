شاهد.. حريرة وطاجين وباستيلا سفرة رانيا يوسف في اخر يوم رمضان

كتب امير فتحي في الثلاثاء 4 يونيو 2019 09:56 صباحاً - نشرت الفنانة المصرية رانيا يوسف مقطع فيديو جديد عبر حسابها على انستغرام اظهر سفرتها في اخر يوم في رمضان. وظهرت رانيا في الفيديو بجانب طاولة الطعام من داخل منزلها، وعلقت:” دي سفرتي في آخر يوم في رمضان، كل سنة وأنتو طيبين”. وامتازت سفرة رانيا يوسف بالأطباق المغربية والتي شملت شوربة الحريرة، طاجين لحمة بالخضار، وباستيلا. وقالت رانيا يوسف: “النهاردة كله اكل مغربي انا قلت اغير عشان احنا زهقنا من الاكلات التقليدية”.

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