ارهابي طرابلس طلق زوجته عبر رسالة صوتية قبل عمليته!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 4 يونيو 2019 09:56 صباحاً - نشر موقع الـ “ام تي في” لبناني رسالة صوتية للإرهابي عبد الرحمن مبسوط، قيل انه ارسلها عبر الواتساب الى زوجته قبل تنفيذ عمليّته الإرهابيّة امس في مدينة طرابلس شمال لبنان.

وقال عبد الرحمن مبسوط في رسالته الى زوجته بعد ان دعا لها: “اسمعي جيداً الان أنا ذاهب لغزوة في سبيل الله.. أنت طالق.

وتابع: “فأنت عندما تخرجين الى المحكمة وتبرزين لهم التسجيل سيعرفون أنني طلقتك”.

وكان مبسوط قد اطلق النار على عدد من العناصر الامنية مساء امس الاثنين قبل ان تقوم القوى الامنية بمحاصرته وقتله.