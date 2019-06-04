نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 16 دقيقة مضت التعليقات على مصافحة دونالد ترامب لملكة بريطانيا تثير الجدل مغلقة

متابعة بتجــــــــــرد: بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، زيارته إلى قصر الحكم البريطاني، “باكنغهام”، اليوم، بمصافحة مع الملكة إليزابيث الثانية، أثارت جدلا واسعا على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”.

وفي الصور التي نشرها موقع “ديلي ميل”، اليوم، ظهر ترامب مربّتا بشدة على يد الملكة إليزابيث الثانية بقبضته، وهو ما أعاده خبير لغة الجسد، جودي جيمس، إلى حجم يد ترامب الكبير، أو لأن الملكة ربما لم تمد إليه سوى أصابعها فقط، مشيرا إلى أن ترامب المعروف بمصافحاته الطويلة، كان أكثر حذرا في الزيارة السابقة لملكة بريطانيا!