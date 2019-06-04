فاجعة تهزّ رياضة المحركات.. وفاة السائق البريطاني دالي ماثيسون

متابعة بتجـــــــــرد: توفي السائق البريطاني دالي ماثيسون في حادث تصادم في اليوم الافتتاحي لسباق “سباق جزيرة مان” السياحي.

وماثيسون البالغ من العمر 27 عاما، وهو متسابق مخضرم سبق له الصعود ثلاث مرات لمنصات التتويج في السباق الخاص بالدراجات النارية الكهربائية، توفي بعد حادث في اللفة الثالثة من بين أربع لفات للسباق.

وغردت ناتالي زوجة ماثيسون عبر حسابه على تويتر، قائلة: “ليس شيئا أردت أن أكتبه عنه يوما… هذه كانت آخر صورة رأيتها لزوجي. رجل سعيد بالحياة وفخور بسباقه”.

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وعقب الحادث توقف السباق وتم اعلان بيتر هيكمان الفائز بالسباق عقب تحديد النتيجة بناء المراكز بعد اللفة الثانية.

ويقام السباق منذ 1907 حول جزيرة مان المقابلة للساحل الشمالي الغربي لإنجلترا وهو من أكثر السباقات خطورة في رياضات المحركات.