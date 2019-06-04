محمد عساف يثير حماس محبّيه: “مستعدين؟”

متابعة بتجــــــــــرد: يطرح النجم الفلسطيني محمد عساف أغنية جديدة بعنوان “بصراحة” خلال الساعات المقبلة عبر المتاجر الرقمية الكبرى.

وضاعف محمد عساف من حماس محبّيه للأغنية الجديدة، من خلال برومو ترويجي نشره عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي وكتب بتعليقه عليه: “مستعدين للمفاجأة؟ بصراحة قريبا”.

الأغنية عراقية وهي من كلمات رامي العبودي وألحان علي صابر وهو نفس فريق العمل الذي نفذ أغنية “مكانك خالي” التي أطلقها محمد عساف العام الماضي، وحققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.

تجدر الإشارة إلى أن أغنية “بصراحة” تجمع محمد عساف في تعاون جديد مع شركة “بلاتينوم ريكوردز” للإنتاج الموسيقي.