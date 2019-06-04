“أوووف”.. هدية عيسى المرزوق لجمهوره – بالفيديو

متابعة بتجــــــــــرد: طرح النجم الكويتي عيسى المرزوق أغنية جديدة بعنوان “أوووف” بمثابة إهداء منه لمحبّيه مع حلول عيد الفطر المبارك.

الأغنية شبابية راقصة، تندرج ضمن النمط الذي يتّبعه عيسى المرزوق في معظم أغنياته، فيمزج بين النغمة الخليجية الأصيلة والموسيقى الغربية الحديثة.

أغنية “أوووف” من ألحان عيسى المرزوق نفسه، كلمات عذبي الدبيس وتوزيع علي المتروك وأطلقها عيسى عبر المتاجر الرقمية الكبرى وقناته على موقع “يوتيوب” الشهير.

كلمات الأغنية:

حتى القمر خله السما

وجبن عليك

اول بشر وجهه

احلى من السما

نوبة غزل تاكل اكل

بقلبي وفيك

متحطم وميت يامجرمه

اوووف اوووف اوووف

كيك ثلاثي الابعاد

اووف اووف اووف

مهره وتحب العناد

ويلي لحضرت عاد

اطك الكل استبعاد

حتى القمر خله السما

وجبن عليك

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اوووف الدلع جوي

من تدلع علي

هم وهيه زعلانه

قطعه الجمال

من تزعل تبوز ويلي تكشر الويه

ما ابوس انا خدودج وبشعرج العب

اوووف اوووف اوووف

راسي بهالحلى شاب

اوووف اوووف اوووف

توت وبالعسل ذاب

ويلي لضحكت عاد

سنت الخشم نار

حتى القمر خله السما

وجبن عليك

لمشاهدة فيديو أغنية “أوووف”: